Коронавирус - карта распространения 8 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 8 апреля 2020 в мире инфицированы 1 431 900 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 8 апреля, десятка лидеров

399 929 США

141 942 Испания

135 586 Италия

110 070 Франция

107 633 Германия

82 783 Китай

62 589 Иран

55 949 Великобритания

34 109 Турция

22 253 Швейцария

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

82 172 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 17 127 смертей. В Испании умерли 14 045 человек, в США - 12 910 человек, во Франции - 10 328 человек, в Великобритании - 6 159 человек. По всему миру 301 543 человека выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.