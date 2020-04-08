цей матеріал доступний українською

Коронавирус - карта распространения 8 апреля

10:44, 08 апреля 2020
Мир
417300 2
Карта распространения коронавируса 8 апреля 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 8 апреля 2020 в мире инфицированы 1 431 900 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 8 апреля, десятка лидеров

  • 399 929 США
  • 141 942 Испания
  • 135 586 Италия
  • 110 070 Франция
  • 107 633 Германия
  • 82 783 Китай
  • 62 589 Иран
  • 55 949 Великобритания
  • 34 109 Турция
  • 22 253 Швейцария

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

82 172 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 17 127 смертей. В Испании умерли 14 045 человек, в США - 12 910 человек, во Франции - 10 328 человек, в Великобритании - 6 159 человек. По всему миру 301 543 человека выздоровели. 

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter