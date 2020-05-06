Коронавирус - карта распространения 6 мая

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 6 мая 2020 в мире инфицированы 3 665 912 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 6 мая, десятка лидеров

1 204 475 США

219 329 Испания

213 013 Италия

196 243 Великобритания

170 694 Франция

167 007 Германия

155 370 Россия

129 491 Турция

115 953 Бразилия

99 970 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

257 337 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 71 078 человек. В Великобритании - 29 501 человек, в Италии - 29 315 смертей, в Испании - 25 613 человек, во Франции - 25 537 человека. По всему миру 1 202 595 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.