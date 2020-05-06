Коронавирус - карта распространения 6 мая
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 6 мая 2020 в мире инфицированы 3 665 912 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 6 мая, десятка лидеров
- 1 204 475 США
- 219 329 Испания
- 213 013 Италия
- 196 243 Великобритания
- 170 694 Франция
- 167 007 Германия
- 155 370 Россия
- 129 491 Турция
- 115 953 Бразилия
- 99 970 Иран
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
257 337 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 71 078 человек. В Великобритании - 29 501 человек, в Италии - 29 315 смертей, в Испании - 25 613 человек, во Франции - 25 537 человека. По всему миру 1 202 595 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.