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Коронавирус - карта распространения 6 мая

11:00, 06 мая 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 6 мая 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 6 мая 2020 в мире инфицированы 3 665 912 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 6 мая, десятка лидеров

  • 1 204 475 США
  • 219 329 Испания
  • 213 013 Италия
  • 196 243 Великобритания
  • 170 694 Франция
  • 167 007 Германия
  • 155 370 Россия
  • 129 491 Турция
  • 115 953 Бразилия
  • 99 970 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

257 337 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 71 078 человек. В Великобритании - 29 501 человек, в Италии - 29 315 смертей, в Испании - 25 613 человек, во Франции - 25 537 человека. По всему миру 1 202 595 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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