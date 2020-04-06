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Коронавирус - карта распространения 6 апреля

10:59, 06 апреля 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 6 апреля 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 6 апреля 2020 в мире инфицированы 1 276 302 человека. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 6 апреля, десятка лидеров

  • 337 646 США
  • 131 646 Испания
  • 128 948 Италия
  • 100 123 Германия
  • 93 780 Франция
  • 82 641 Китай
  • 58 226 Иран
  • 48 440 Великобритания
  • 27 069 Турция
  • 21 100 Швейцария

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

69 527 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 15 887 смертей. В Испании умерло 12 641 человек, в США - 9 648 людей, во Франции -  8 078 человек, в Великобритании - 1 934 человека. По всему миру 264 048 человек выздоровели. 

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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