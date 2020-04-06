Коронавирус - карта распространения 6 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 6 апреля 2020 в мире инфицированы 1 276 302 человека.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 6 апреля, десятка лидеров
- 337 646 США
- 131 646 Испания
- 128 948 Италия
- 100 123 Германия
- 93 780 Франция
- 82 641 Китай
- 58 226 Иран
- 48 440 Великобритания
- 27 069 Турция
- 21 100 Швейцария
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
69 527 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 15 887 смертей. В Испании умерло 12 641 человек, в США - 9 648 людей, во Франции - 8 078 человек, в Великобритании - 1 934 человека. По всему миру 264 048 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.