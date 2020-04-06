Коронавирус - карта распространения 6 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 6 апреля 2020 в мире инфицированы 1 276 302 человека.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 6 апреля, десятка лидеров

337 646 США

131 646 Испания

128 948 Италия

100 123 Германия

93 780 Франция

82 641 Китай

58 226 Иран

48 440 Великобритания

27 069 Турция

21 100 Швейцария

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

69 527 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 15 887 смертей. В Испании умерло 12 641 человек, в США - 9 648 людей, во Франции - 8 078 человек, в Великобритании - 1 934 человека. По всему миру 264 048 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.