Коронавирус - карта распространения 5 мая

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 5 мая 2020 в мире инфицированы 3 584 322 человека.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 5 мая, десятка лидеров

1 180 634 США

218 011 Испания

211 938 Италия

191 832 Великобритания

169 583 Франция

166 152 Германия

145 268 Россия

127 659 Турция

108 620 Бразилия

98 647 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

251 595 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 68 934 человека. В Италии - 29 079 смертей, в Великобритании - 28 809 человек, в Испании - 25 428 человек, во Франции - 25 204 человека. По всему миру 1 168 030 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.