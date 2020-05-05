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Коронавирус - карта распространения 5 мая

10:47, 05 мая 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 5 мая 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 5 мая 2020 в мире инфицированы 3 584 322 человека. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 5 мая, десятка лидеров

  • 1 180 634 США
  • 218 011 Испания
  • 211 938 Италия
  • 191 832 Великобритания
  • 169 583 Франция
  • 166 152 Германия
  • 145 268 Россия
  • 127 659 Турция
  • 108 620 Бразилия
  • 98 647 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

251 595 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 68 934 человека. В Италии - 29 079 смертей, в Великобритании - 28 809 человек, в Испании - 25 428 человек, во Франции - 25 204 человека. По всему миру 1 168 030 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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