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Коронавирус - карта распространения 4 мая

10:51, 04 мая 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 4 мая 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 4 мая 2020 в мире инфицированы 3 507 424 человека. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 4 мая, десятка лидеров

  • 1 158 041 США
  • 217 466 Испания
  • 210 717 Италия
  • 187 842 Великобритания
  • 168 925 Франция
  • 165 664 Германия
  • 134 687 Россия
  • 126 045 Турция
  • 101 826 Бразилия
  • 97 424 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

247 497 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 67 682 человека. В Италии - 28 884 смерти, в Великобритании - 28 446 человек, в Испании - 25 264 человека, во Франции - 24 864 человека. По всему миру 1 128 181 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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