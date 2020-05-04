Коронавирус - карта распространения 4 мая
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 4 мая 2020 в мире инфицированы 3 507 424 человека.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 4 мая, десятка лидеров
- 1 158 041 США
- 217 466 Испания
- 210 717 Италия
- 187 842 Великобритания
- 168 925 Франция
- 165 664 Германия
- 134 687 Россия
- 126 045 Турция
- 101 826 Бразилия
- 97 424 Иран
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
247 497 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 67 682 человека. В Италии - 28 884 смерти, в Великобритании - 28 446 человек, в Испании - 25 264 человека, во Франции - 24 864 человека. По всему миру 1 128 181 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.