Коронавирус - карта распространения 4 мая

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 4 мая 2020 в мире инфицированы 3 507 424 человека.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 4 мая, десятка лидеров

1 158 041 США

217 466 Испания

210 717 Италия

187 842 Великобритания

168 925 Франция

165 664 Германия

134 687 Россия

126 045 Турция

101 826 Бразилия

97 424 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

247 497 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 67 682 человека. В Италии - 28 884 смерти, в Великобритании - 28 446 человек, в Испании - 25 264 человека, во Франции - 24 864 человека. По всему миру 1 128 181 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.