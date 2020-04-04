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Коронавирус - карта распространения 4 апреля

13:24, 04 апреля 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 4 апреля 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 4 апреля 2020 в мире инфицированы 1 123 024 человека. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 4 апреля, десятка лидеров

  • 278 458 США
  • 119 827 Италия
  • 119 199 Испания
  • 91 159 Германия
  • 83 029 Франция
  • 82 526 Китай
  • 53 183 Иран
  • 38 697 Великобритания
  • 20 921 Туреччина
  • 19 702Швейцария

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

59 140 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 14 681 смерть. В Испании умерло 11 198 человек, в США - 7 159 людей, во Франции -  6 507 человек, тогда как бывший лидер антирейтинга Китай находится на пятом месте - 3 330. По всему миру 228 006 человек выздоровели. 

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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