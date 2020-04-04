Коронавирус - карта распространения 4 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 4 апреля 2020 в мире инфицированы 1 123 024 человека.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 4 апреля, десятка лидеров

278 458 США

119 827 Италия

119 199 Испания

91 159 Германия

83 029 Франция

82 526 Китай

53 183 Иран

38 697 Великобритания

20 921 Туреччина

19 702Швейцария

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

59 140 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 14 681 смерть. В Испании умерло 11 198 человек, в США - 7 159 людей, во Франции - 6 507 человек, тогда как бывший лидер антирейтинга Китай находится на пятом месте - 3 330. По всему миру 228 006 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.