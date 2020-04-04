Коронавирус - карта распространения 4 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 4 апреля 2020 в мире инфицированы 1 123 024 человека.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 4 апреля, десятка лидеров
- 278 458 США
- 119 827 Италия
- 119 199 Испания
- 91 159 Германия
- 83 029 Франция
- 82 526 Китай
- 53 183 Иран
- 38 697 Великобритания
- 20 921 Туреччина
- 19 702Швейцария
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
59 140 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 14 681 смерть. В Испании умерло 11 198 человек, в США - 7 159 людей, во Франции - 6 507 человек, тогда как бывший лидер антирейтинга Китай находится на пятом месте - 3 330. По всему миру 228 006 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.