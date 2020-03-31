Коронавирус - карта распространения 31 марта
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 31 марта 2020 в мире инфицированы 787 010 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 31 марта, десятка лидеров
- 164 610 США
- 101 739 Италия
- 87 956 Испания
- 82 240 Китай
- 66 885 Германия
- 45 170 Франция
- 41 495 Иран
- 22 454 Великобритания
- 15 922 Швейцария
- 11 899 Бельгия
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
37 829 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 11 591 смертей. В Испании умерло 7 716 человека, в Китае - 3 309. По всему миру 166 214 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.