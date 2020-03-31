Коронавирус - карта распространения 31 марта

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 31 марта 2020 в мире инфицированы 787 010 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 31 марта, десятка лидеров

164 610 США

101 739 Италия

87 956 Испания

82 240 Китай

66 885 Германия

45 170 Франция

41 495 Иран

22 454 Великобритания

15 922 Швейцария

11 899 Бельгия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

37 829 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 11 591 смертей. В Испании умерло 7 716 человека, в Китае - 3 309. По всему миру 166 214 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.