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Коронавирус - карта распространения 31 марта

10:49, 31 марта 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 31 марта 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 31 марта 2020 в мире инфицированы 787 010 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 31 марта, десятка лидеров

  • 164 610 США
  • 101 739 Италия
  • 87 956 Испания
  • 82 240 Китай
  • 66 885 Германия
  • 45 170 Франция
  • 41 495 Иран
  • 22 454 Великобритания
  • 15 922 Швейцария
  • 11 899 Бельгия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

37 829 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 11 591 смертей. В Испании умерло 7 716 человека, в Китае - 3 309. По всему миру 166 214 человек выздоровели. 

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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