Коронавирус - карта распространения 30 марта
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 30 марта 2020 в мире инфицированы 723 740 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 30 марта, десятка лидеров
- 143 025 США
- 97 689 Италия
- 82 152 Китай
- 80 110 Испания
- 62 435 Германия
- 40 723 Франция
- 38 309 Иран
- 19 784 Великобритания
- 14 829 Швейцария
- 10 930 Нидерланды
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
34 018 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 10 779 смертей. В Испании умерло 6 803 человека, в Китае - 3 308. По всему миру 152 042 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.