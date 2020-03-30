Коронавирус - карта распространения 30 марта

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 30 марта 2020 в мире инфицированы 723 740 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 30 марта, десятка лидеров

143 025 США

97 689 Италия

82 152 Китай

80 110 Испания

62 435 Германия

40 723 Франция

38 309 Иран

19 784 Великобритания

14 829 Швейцария

10 930 Нидерланды

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

34 018 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 10 779 смертей. В Испании умерло 6 803 человека, в Китае - 3 308. По всему миру 152 042 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.