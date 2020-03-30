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Коронавирус - карта распространения 30 марта

10:59, 30 марта 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 30 марта 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 30 марта 2020 в мире инфицированы 723 740 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 30 марта, десятка лидеров

  • 143 025 США
  • 97 689  Италия
  • 82 152 Китай
  • 80 110 Испания
  • 62 435 Германия
  • 40 723 Франция
  • 38 309 Иран
  • 19 784 Великобритания
  • 14 829 Швейцария
  • 10 930 Нидерланды

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

34 018 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 10 779 смертей. В Испании умерло 6 803 человека, в Китае - 3 308. По всему миру 152 042 человек выздоровели. 

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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