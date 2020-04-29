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Коронавирус - карта распространения 29 апреля

10:43, 29 апреля 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 29 апреля 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 29 апреля 2020 в мире инфицированы 3 117 756 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 29 апреля, десятка лидеров

  • 1 012 583 США
  • 232 128 Испания
  • 201 505 Италия
  • 169 053 Франция
  • 162 350 Великобритания
  • 159 912 Германия
  • 114 653 Турция
  • 93 558 Россия
  • 92 584 Иран
  • 83 940 Китай

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

217 212 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 58 355 человек. В Италии - 27 359 смертей, в Испании - 23 822 человек, во Франции - 23 660 человека, в Великобритании - 21 678 человек. По всему миру 932 530 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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