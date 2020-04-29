Коронавирус - карта распространения 29 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 29 апреля 2020 в мире инфицированы 3 117 756 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 29 апреля, десятка лидеров

1 012 583 США

232 128 Испания

201 505 Италия

169 053 Франция

162 350 Великобритания

159 912 Германия

114 653 Турция

93 558 Россия

92 584 Иран

83 940 Китай

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

217 212 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 58 355 человек. В Италии - 27 359 смертей, в Испании - 23 822 человек, во Франции - 23 660 человека, в Великобритании - 21 678 человек. По всему миру 932 530 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.