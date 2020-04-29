Коронавирус - карта распространения 29 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 29 апреля 2020 в мире инфицированы 3 117 756 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 29 апреля, десятка лидеров
- 1 012 583 США
- 232 128 Испания
- 201 505 Италия
- 169 053 Франция
- 162 350 Великобритания
- 159 912 Германия
- 114 653 Турция
- 93 558 Россия
- 92 584 Иран
- 83 940 Китай
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
217 212 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 58 355 человек. В Италии - 27 359 смертей, в Испании - 23 822 человек, во Франции - 23 660 человека, в Великобритании - 21 678 человек. По всему миру 932 530 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.