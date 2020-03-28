Коронавирус - карта распространения 28 марта

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 28 марта 2020 в мире инфицированы 602 262 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 28 марта, десятка лидеров

104 837 США

86 498 Италия

81 996 Китай

65 719 Испания

53 340 Германия

33 414 Франция

32 332 Иран

14 751 Великобритания

13 138 Швейцария

9 478 Южная Корея

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

27 889 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 9 134 смертей. В Испании умерло 5 138 человека, в Китае - 3 299. По всему миру 131 854 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.