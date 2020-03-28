Коронавирус - карта распространения 28 марта
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 28 марта 2020 в мире инфицированы 602 262 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 28 марта, десятка лидеров
- 104 837 США
- 86 498 Италия
- 81 996 Китай
- 65 719 Испания
- 53 340 Германия
- 33 414 Франция
- 32 332 Иран
- 14 751 Великобритания
- 13 138 Швейцария
- 9 478 Южная Корея
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
27 889 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 9 134 смертей. В Испании умерло 5 138 человека, в Китае - 3 299. По всему миру 131 854 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.