Коронавирус - карта распространения 28 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 28 апреля 2020 в мире инфицированы 3 042 444 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 28 апреля, десятка лидеров

988 469 США

229 422 Испания

199 414 Италия

165 977 Франция

158 758 Германия

158 348 Великобритания

112 261 Турция

91 472 Иран

87 147 Россия

83 938 Китай

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

211 216 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 56 253 человек. В Италии - 26 977 смертей, в Испании - 23 521 человек, во Франции - 23 293 человека, в Великобритании - 21 092 человек. По всему миру 894 574 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.