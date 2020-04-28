Коронавирус - карта распространения 28 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 28 апреля 2020 в мире инфицированы 3 042 444 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 28 апреля, десятка лидеров
- 988 469 США
- 229 422 Испания
- 199 414 Италия
- 165 977 Франция
- 158 758 Германия
- 158 348 Великобритания
- 112 261 Турция
- 91 472 Иран
- 87 147 Россия
- 83 938 Китай
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
211 216 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 56 253 человек. В Италии - 26 977 смертей, в Испании - 23 521 человек, во Франции - 23 293 человека, в Великобритании - 21 092 человек. По всему миру 894 574 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.