Коронавирус - карта распространения 25 мая
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 25 мая 2020 в мире инфицированы 5 410 439 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 25 мая, десятка лидеров
- 1 643 499 США
- 363 211 Бразилия
- 344 481 Россия
- 260 916 Великобритания
- 235 772 Испания
- 229 858 Италия
- 182 709 Франция
- 180 328 Германия
- 156 827 Турция
- 139 049 Индия
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
345 105 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 97 722 человека. В Великобритании умерли 36 875 человек, в Италии - 32 785 смертей. По всему миру 2 169 059 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.
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