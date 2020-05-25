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Коронавирус - карта распространения 25 мая

10:49, 25 мая 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 25 мая 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 25 мая 2020 в мире инфицированы 5 410 439 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 25 мая, десятка лидеров

  • 1 643 499 США
  • 363 211 Бразилия
  • 344 481 Россия
  • 260 916 Великобритания
  • 235 772 Испания
  • 229 858 Италия
  • 182 709 Франция
  • 180 328 Германия
  • 156 827 Турция
  • 139 049 Индия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

345 105 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 97 722 человека. В Великобритании умерли 36 875 человек, в Италии - 32 785 смертей. По всему миру 2 169 059 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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