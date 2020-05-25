Коронавирус - карта распространения 25 мая

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 25 мая 2020 в мире инфицированы 5 410 439 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 25 мая, десятка лидеров

1 643 499 США

363 211 Бразилия

344 481 Россия

260 916 Великобритания

235 772 Испания

229 858 Италия

182 709 Франция

180 328 Германия

156 827 Турция

139 049 Индия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

345 105 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 97 722 человека. В Великобритании умерли 36 875 человек, в Италии - 32 785 смертей. По всему миру 2 169 059 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

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