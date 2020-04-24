Коронавирус - карта распространения 24 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 24 апреля 2020 в мире инфицированы 2 710 238 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 24 апреля, десятка лидеров

869 172 США

213 024 Испания

189 973 Италия

159 467 Франция

153 129 Германия

139 246 Великобритания

101 790 Турция

87 026 Иран

83 884 Китай

62 773 Россия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

190 890 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 49 963 человек. В Италии - 25 549 смертей, в Испании - 22 157 человек, во Франции - 21 856 человека, в Великобритании - 18 738 человек. По всему миру 743 151 человек выздоровели, больше всего в Германии - 106 800 людей.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.