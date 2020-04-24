Коронавирус - карта распространения 24 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 24 апреля 2020 в мире инфицированы 2 710 238 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 24 апреля, десятка лидеров
- 869 172 США
- 213 024 Испания
- 189 973 Италия
- 159 467 Франция
- 153 129 Германия
- 139 246 Великобритания
- 101 790 Турция
- 87 026 Иран
- 83 884 Китай
- 62 773 Россия
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
190 890 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 49 963 человек. В Италии - 25 549 смертей, в Испании - 22 157 человек, во Франции - 21 856 человека, в Великобритании - 18 738 человек. По всему миру 743 151 человек выздоровели, больше всего в Германии - 106 800 людей.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.