Коронавирус - карта распространения 23 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 23 апреля 2020 в мире инфицированы 2 630 005 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 23 апреля, десятка лидеров

842 621 США

208 389 Испания

187 327 Италия

157 135 Франция

150 648 Германия

134 638 Великобритания

98 674 Турция

85 996 Иран

83 876 Китай

57 999 Россия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

183 489 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 46 785 человек. В Италии - 25 085 смертей, в Испании - 21 717 человек, во Франции - 21 340 человека, в Великобритании - 18 100 человек. По всему миру 714 195 человек выздоровели, больше всего в Германии - 103 300 людей.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.