Коронавирус - карта распространения 23 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 23 апреля 2020 в мире инфицированы 2 630 005 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 23 апреля, десятка лидеров
- 842 621 США
- 208 389 Испания
- 187 327 Италия
- 157 135 Франция
- 150 648 Германия
- 134 638 Великобритания
- 98 674 Турция
- 85 996 Иран
- 83 876 Китай
- 57 999 Россия
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
183 489 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 46 785 человек. В Италии - 25 085 смертей, в Испании - 21 717 человек, во Франции - 21 340 человека, в Великобритании - 18 100 человек. По всему миру 714 195 человек выздоровели, больше всего в Германии - 103 300 людей.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.