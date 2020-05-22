Коронавирус - карта распространения 22 мая

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 22 мая 2020 в мире инфицированы 5 106 686 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 22 мая, десятка лидеров

1 577 758 США

317 554 Россия

310 087 Бразилия

252 246 Великобритания

233 037 Испания

228 006 Италия

181 951 Франция

179 021 Германия

153 548 Турция

129 341 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

333 001 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 94 702 человека. В Великобритании умерли 36 124 человека, в Италии - 32 486 смертей. По всему миру 1 952 490 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.