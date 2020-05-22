Коронавирус - карта распространения 22 мая
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 22 мая 2020 в мире инфицированы 5 106 686 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 22 мая, десятка лидеров
- 1 577 758 США
- 317 554 Россия
- 310 087 Бразилия
- 252 246 Великобритания
- 233 037 Испания
- 228 006 Италия
- 181 951 Франция
- 179 021 Германия
- 153 548 Турция
- 129 341 Иран
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
333 001 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 94 702 человека. В Великобритании умерли 36 124 человека, в Италии - 32 486 смертей. По всему миру 1 952 490 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.