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Коронавирус - карта распространения 22 мая

10:59, 22 мая 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 22 мая 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 22 мая 2020 в мире инфицированы 5 106 686 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 22 мая, десятка лидеров

  • 1 577 758 США
  • 317 554 Россия
  • 310 087 Бразилия
  • 252 246 Великобритания
  • 233 037 Испания
  • 228 006 Италия
  • 181 951 Франция
  • 179 021 Германия
  • 153 548 Турция
  • 129 341 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

333 001 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 94 702 человека. В Великобритании умерли 36 124 человека, в Италии - 32 486 смертей. По всему миру 1 952 490 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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