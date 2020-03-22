Коронавирус - карта распространения 22 марта

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 22 марта 2020 в мире инфицированы 312 тысяч человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 22 марта, десятка лидеров

81 395 Китай

53 578 Италия

28 572 Испания

26 747 США

23 129 Германия

20 610 Иран

14 485 Франция

8,897 Южная Корея

6 652 Швейцария

5,067 Великобритания

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

13407 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 4,825 смертей. В Китае умерло 3144 человека, в Испании - 1720. По всему миру 93790 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.