Коронавирус - карта распространения 22 марта
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 22 марта 2020 в мире инфицированы 312 тысяч человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 22 марта, десятка лидеров
- 81 395 Китай
- 53 578 Италия
- 28 572 Испания
- 26 747 США
- 23 129 Германия
- 20 610 Иран
- 14 485 Франция
- 8,897 Южная Корея
- 6 652 Швейцария
- 5,067 Великобритания
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
13407 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 4,825 смертей. В Китае умерло 3144 человека, в Испании - 1720. По всему миру 93790 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.