Коронавирус - карта распространения 22 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 22 апреля 2020 в мире инфицированы 2 565 258 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 22 апреля, десятка лидеров
- 825 306 США
- 204 178 Испания
- 183 957 Италия
- 159 300 Франция
- 148 453 Германия
- 130 184 Великобритания
- 95 591 Турция
- 84 802 Иран
- 83 864 Китай
- 52 763 Россия
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
177 501 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 45 075 человек. В Италии - 24 648 смертей, в Испании - 21 282 человек, во Франции - 20 796 человека, в Великобритании - 17 337 человек. По всему миру 686 634 человек выздоровели, больше всего в Германии - 99 400 людей.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.