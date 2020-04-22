Коронавирус - карта распространения 22 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 22 апреля 2020 в мире инфицированы 2 565 258 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 22 апреля, десятка лидеров

825 306 США

204 178 Испания

183 957 Италия

159 300 Франция

148 453 Германия

130 184 Великобритания

95 591 Турция

84 802 Иран

83 864 Китай

52 763 Россия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

177 501 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 45 075 человек. В Италии - 24 648 смертей, в Испании - 21 282 человек, во Франции - 20 796 человека, в Великобритании - 17 337 человек. По всему миру 686 634 человек выздоровели, больше всего в Германии - 99 400 людей.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.