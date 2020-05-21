цей матеріал доступний українською

Коронавирус - карта распространения 21 мая

10:59, 21 мая 2020
Мир
706328 2
Карта распространения коронавируса 21 мая 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 21 мая 2020 в мире инфицированы 5 001 494 человека. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 21 мая, десятка лидеров

  • 1 551 853 США
  • 308 705 Россия
  • 291 579 Бразилия
  • 249 619 Великобритания
  • 232 555 Испания
  • 227 364 Италия
  • 181 700 Франция
  • 178 545 Германия
  • 152 587 Турция
  • 126 949 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

328 227 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 93 439 человек. В Великобритании умерли 35 786 человек, в Италии - 32 330 смертей. По всему миру 1 899 675 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter