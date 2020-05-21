Коронавирус - карта распространения 21 мая

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 21 мая 2020 в мире инфицированы 5 001 494 человека.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 21 мая, десятка лидеров

1 551 853 США

308 705 Россия

291 579 Бразилия

249 619 Великобритания

232 555 Испания

227 364 Италия

181 700 Франция

178 545 Германия

152 587 Турция

126 949 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

328 227 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 93 439 человек. В Великобритании умерли 35 786 человек, в Италии - 32 330 смертей. По всему миру 1 899 675 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.