Коронавирус - карта распространения 21 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 21 апреля 2020 в мире инфицированы 2 478 948 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 21 апреля, десятка лидеров
- 787 901 США
- 200 210 Испания
- 181 228 Италия
- 156 493 Франция
- 147 065 Германия
- 125 856 Великобритания
- 90 980 Турция
- 83 849 Китай
- 83 505 Иран
- 47 121 Россия
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
170 399 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 42 364 человека. В Италии - 24 114 смертей, в Испании - 20 852 человек, во Франции - 20 265 человека, в Великобритании - 16 509 человек. По всему миру 652 046 человек выздоровели, больше всего в Германии - 95 200 людей.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.