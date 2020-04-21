Коронавирус - карта распространения 21 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 21 апреля 2020 в мире инфицированы 2 478 948 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 21 апреля, десятка лидеров

787 901 США

200 210 Испания

181 228 Италия

156 493 Франция

147 065 Германия

125 856 Великобритания

90 980 Турция

83 849 Китай

83 505 Иран

47 121 Россия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

170 399 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 42 364 человека. В Италии - 24 114 смертей, в Испании - 20 852 человек, во Франции - 20 265 человека, в Великобритании - 16 509 человек. По всему миру 652 046 человек выздоровели, больше всего в Германии - 95 200 людей.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.