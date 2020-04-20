Коронавирус - карта распространения 20 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 20 апреля 2020 в мире инфицированы 2 406 745 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 20 апреля, десятка лидеров
- 759 766 США
- 198 674 Испания
- 178 972 Италия
- 154 098 Франция
- 145 742 Германия
- 121 173 Великобритания
- 86 306 Турция
- 83 817 Китай
- 82 211 Иран
- 42 853 Россия
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
165 273 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 40 683 человека. В Италии - 23 660 смертей, в Испании - 20 453 человек, во Франции - 19 718 человека, в Великобритании - 16 060 человека. По всему миру 628 816 человек выздоровели, больше всего в Германии - 91 500людей.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.