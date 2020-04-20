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Коронавирус - карта распространения 20 апреля

11:43, 20 апреля 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 20 апреля 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 20 апреля 2020 в мире инфицированы 2 406 745 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 20 апреля, десятка лидеров

  • 759 766 США
  • 198 674 Испания
  • 178 972 Италия
  • 154 098 Франция
  • 145 742 Германия
  • 121 173 Великобритания
  • 86 306 Турция
  • 83 817 Китай
  • 82 211 Иран
  • 42 853 Россия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

165 273 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 40 683 человека. В Италии - 23 660 смертей, в Испании - 20 453 человек, во Франции - 19 718  человека, в Великобритании - 16 060 человека. По всему миру 628 816 человек выздоровели, больше всего в Германии - 91 500людей.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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