Коронавирус - карта распространения 20 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 20 апреля 2020 в мире инфицированы 2 406 745 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 20 апреля, десятка лидеров

759 766 США

198 674 Испания

178 972 Италия

154 098 Франция

145 742 Германия

121 173 Великобритания

86 306 Турция

83 817 Китай

82 211 Иран

42 853 Россия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

165 273 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 40 683 человека. В Италии - 23 660 смертей, в Испании - 20 453 человек, во Франции - 19 718 человека, в Великобритании - 16 060 человека. По всему миру 628 816 человек выздоровели, больше всего в Германии - 91 500людей.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.