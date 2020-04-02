Коронавирус - карта распространения 2 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 2 апреля 2020 в мире инфицированы 938 373 человека.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 2 апреля, десятка лидеров

216 722 США

110 574 Италия

104 118 Испания

82 394 Китай

77 981 Германия

57 763 Франция

47 593 Иран

29 865 Великобритания

17 768 Швейцария

15 679 Туреччина

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

47 273 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 13 155 смертей. В Испании умерло 9 387 человека, в Испании - 4 032 человека, тогда как бывший лидер антирейтинга Китай находится на четвертом месте - 3 316. По всему миру 194 405 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.