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Коронавирус - карта распространения 2 апреля

10:47, 02 апреля 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 2 апреля 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 2 апреля 2020 в мире инфицированы 938 373 человека. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 2 апреля, десятка лидеров

  • 216 722 США
  • 110 574 Италия
  • 104 118 Испания
  • 82 394 Китай
  • 77 981 Германия
  • 57 763 Франция
  • 47 593 Иран
  • 29 865 Великобритания
  • 17 768 Швейцария
  • 15 679 Туреччина

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

47 273 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 13 155 смертей. В Испании умерло 9 387 человека, в Испании - 4 032 человека, тогда как бывший лидер антирейтинга Китай находится на четвертом месте - 3 316. По всему миру 194 405 человек выздоровели. 

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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