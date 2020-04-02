Коронавирус - карта распространения 2 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 2 апреля 2020 в мире инфицированы 938 373 человека.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 2 апреля, десятка лидеров
- 216 722 США
- 110 574 Италия
- 104 118 Испания
- 82 394 Китай
- 77 981 Германия
- 57 763 Франция
- 47 593 Иран
- 29 865 Великобритания
- 17 768 Швейцария
- 15 679 Туреччина
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
47 273 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 13 155 смертей. В Испании умерло 9 387 человека, в Испании - 4 032 человека, тогда как бывший лидер антирейтинга Китай находится на четвертом месте - 3 316. По всему миру 194 405 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.