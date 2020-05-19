Коронавирус - карта распространения 19 мая

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 19 мая 2020 в мире инфицированы 4 806 299 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 19 мая, десятка лидеров

1 508 957 США

290 678 Россия

255 368 Бразилия

247 709 Великобритания

231 606 Испания

225 886 Италия

180 051 Франция

177 289 Германия

150 593 Турция

122 492 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

318 599 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 90 369 человек. В Великобритании умерли 34 876 человек, в Италии - 32 007 смертей. По всему миру 1 788 108 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.