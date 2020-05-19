Коронавирус - карта распространения 19 мая
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 19 мая 2020 в мире инфицированы 4 806 299 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 19 мая, десятка лидеров
- 1 508 957 США
- 290 678 Россия
- 255 368 Бразилия
- 247 709 Великобритания
- 231 606 Испания
- 225 886 Италия
- 180 051 Франция
- 177 289 Германия
- 150 593 Турция
- 122 492 Иран
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
318 599 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 90 369 человек. В Великобритании умерли 34 876 человек, в Италии - 32 007 смертей. По всему миру 1 788 108 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.