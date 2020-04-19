Коронавирус - карта распространения 19 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 19 апреля 2020 в мире инфицированы 2 341 066 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 19 апреля, десятка лидеров

735 287 США

194 416 Испания

175 925 Италия

152 978 Франция

143 724 Германия

115 317 Великобритания

83 804 Китай

82 329 Турция

80 868 Иран

42 853 Россия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

161 324 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 39 090 человек. В Италии - 23 227 смертей, в Испании - 20 639 человек, во Франции - 19 323 человека, в Великобритании - 15 464 человека. По всему миру 599 979 человек выздоровели, больше всего в Германии - 88 000 людей.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.