Коронавирус - карта распространения 19 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 19 апреля 2020 в мире инфицированы 2 341 066 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 19 апреля, десятка лидеров
- 735 287 США
- 194 416 Испания
- 175 925 Италия
- 152 978 Франция
- 143 724 Германия
- 115 317 Великобритания
- 83 804 Китай
- 82 329 Турция
- 80 868 Иран
- 42 853 Россия
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
161 324 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 39 090 человек. В Италии - 23 227 смертей, в Испании - 20 639 человек, во Франции - 19 323 человека, в Великобритании - 15 464 человека. По всему миру 599 979 человек выздоровели, больше всего в Германии - 88 000 людей.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.