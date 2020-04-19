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Коронавирус - карта распространения 19 апреля

13:07, 19 апреля 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 19 апреля 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 19 апреля 2020 в мире инфицированы 2 341 066 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 19 апреля, десятка лидеров

  • 735 287 США
  • 194 416 Испания
  • 175 925 Италия
  • 152 978 Франция
  • 143 724 Германия
  • 115 317 Великобритания
  • 83 804 Китай
  • 82 329 Турция
  • 80 868 Иран
  • 42 853 Россия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

161 324 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 39 090 человек. В Италии - 23 227 смертей, в Испании - 20 639 человек, во Франции - 19 323  человека, в Великобритании - 15 464 человека. По всему миру 599 979 человек выздоровели, больше всего в Германии - 88 000 людей.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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