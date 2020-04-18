Коронавирус - карта распространения 18 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 18 апреля 2020 в мире инфицированы 2 256 844 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 18 апреля, десятка лидеров
- 706 779 США
- 190 839 Испания
- 172 434 Италия
- 149 130 Франция
- 141 397 Германия
- 109 769 Великобритания
- 83 784 Китай
- 79 494 Иран
- 78 546 Турция
- 36 793 Россия
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
154 350 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 37 079 человек. В Италии - 22 745 смертей, в Испании - 20 002 человек, во Франции - 18 681 человек, в Великобритании - 14 576 человек. По всему миру 571 851 человека выздоровели, больше всего в Германии - 83 114 людей.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.