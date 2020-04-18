Коронавирус - карта распространения 18 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 18 апреля 2020 в мире инфицированы 2 256 844 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 18 апреля, десятка лидеров

706 779 США

190 839 Испания

172 434 Италия

149 130 Франция

141 397 Германия

109 769 Великобритания

83 784 Китай

79 494 Иран

78 546 Турция

36 793 Россия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

154 350 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 37 079 человек. В Италии - 22 745 смертей, в Испании - 20 002 человек, во Франции - 18 681 человек, в Великобритании - 14 576 человек. По всему миру 571 851 человека выздоровели, больше всего в Германии - 83 114 людей.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.