цей матеріал доступний українською

Коронавирус - карта распространения 16 мая

10:55, 16 мая 2020
Мир
701133 2
Карта распространения коронавируса 16 мая 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 16 мая 2020 в мире инфицированы 4 543 975 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 16 мая, десятка лидеров

  • 1 443 397 США
  • 262 843 Россия
  • 238 004 Великобритания
  • 230 183 Испания
  • 223 885 Италия
  • 220 291 Бразилия
  • 179 630 Франция
  • 175 233 Германия
  • 146 457 Турция
  • 116 635 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

307 736 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 87 568 человек. В Великобритании умерли 34 078 человек, в Италии - 31 610 смертей. По всему миру 1 637 684 человека выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter