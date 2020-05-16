Коронавирус - карта распространения 16 мая

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 16 мая 2020 в мире инфицированы 4 543 975 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 16 мая, десятка лидеров

1 443 397 США

262 843 Россия

238 004 Великобритания

230 183 Испания

223 885 Италия

220 291 Бразилия

179 630 Франция

175 233 Германия

146 457 Турция

116 635 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

307 736 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 87 568 человек. В Великобритании умерли 34 078 человек, в Италии - 31 610 смертей. По всему миру 1 637 684 человека выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.