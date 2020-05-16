Коронавирус - карта распространения 16 мая
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 16 мая 2020 в мире инфицированы 4 543 975 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 16 мая, десятка лидеров
- 1 443 397 США
- 262 843 Россия
- 238 004 Великобритания
- 230 183 Испания
- 223 885 Италия
- 220 291 Бразилия
- 179 630 Франция
- 175 233 Германия
- 146 457 Турция
- 116 635 Иран
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
307 736 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 87 568 человек. В Великобритании умерли 34 078 человек, в Италии - 31 610 смертей. По всему миру 1 637 684 человека выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.