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Коронавирус - карта распространения 15 мая

10:41, 15 мая 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 15 мая 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 15 мая 2020 в мире инфицированы 4 444 670 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 15 мая, десятка лидеров

  • 1 417 889 США
  • 252 245 Россия
  • 234 441 Великобритания
  • 229 540 Испания
  • 223 096 Италия
  • 203 165 Бразилия
  • 178 994 Франция
  • 174 478 Германия
  • 144 749 Турция
  • 114 533 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

302 493 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 85 906 человек. В Великобритании умерли 33 693 человека, в Италии - 31 368 смертей. По всему миру 1 588 858 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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