Коронавирус - карта распространения 15 мая
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 15 мая 2020 в мире инфицированы 4 444 670 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 15 мая, десятка лидеров
- 1 417 889 США
- 252 245 Россия
- 234 441 Великобритания
- 229 540 Испания
- 223 096 Италия
- 203 165 Бразилия
- 178 994 Франция
- 174 478 Германия
- 144 749 Турция
- 114 533 Иран
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
302 493 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 85 906 человек. В Великобритании умерли 33 693 человека, в Италии - 31 368 смертей. По всему миру 1 588 858 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.