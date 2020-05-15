Коронавирус - карта распространения 15 мая

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 15 мая 2020 в мире инфицированы 4 444 670 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 15 мая, десятка лидеров

1 417 889 США

252 245 Россия

234 441 Великобритания

229 540 Испания

223 096 Италия

203 165 Бразилия

178 994 Франция

174 478 Германия

144 749 Турция

114 533 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

302 493 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 85 906 человек. В Великобритании умерли 33 693 человека, в Италии - 31 368 смертей. По всему миру 1 588 858 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.