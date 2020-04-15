Коронавирус - карта распространения 15 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 15 апреля 2020 в мире инфицированы 1 982 939 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 15 апреля, десятка лидеров

609 516 США

174 060 Испания

162 488 Италия

132 210 Германия

131 362 Франция

94 845 Великобритания

83 351 Китай

74 877 Иран

65 111 Турция

31 119 Бельгия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

126 761 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 26 057 человек. В Италии - 21 067 смертей, в Испании - 18 255 человек, во Франции - 15 729 человек, в Великобритании - 12 107 человек. По всему миру 493 805 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.