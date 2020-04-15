Коронавирус - карта распространения 15 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 15 апреля 2020 в мире инфицированы 1 982 939 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 15 апреля, десятка лидеров
- 609 516 США
- 174 060 Испания
- 162 488 Италия
- 132 210 Германия
- 131 362 Франция
- 94 845 Великобритания
- 83 351 Китай
- 74 877 Иран
- 65 111 Турция
- 31 119 Бельгия
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
126 761 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 26 057 человек. В Италии - 21 067 смертей, в Испании - 18 255 человек, во Франции - 15 729 человек, в Великобритании - 12 107 человек. По всему миру 493 805 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.