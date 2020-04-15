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Коронавирус - карта распространения 15 апреля

10:53, 15 апреля 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 15 апреля 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 15 апреля 2020 в мире инфицированы 1 982 939 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 15 апреля, десятка лидеров

  • 609 516 США
  • 174 060 Испания
  • 162 488 Италия
  • 132 210 Германия
  • 131 362 Франция
  • 94 845 Великобритания
  • 83 351 Китай
  • 74 877 Иран
  • 65 111 Турция
  • 31 119 Бельгия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

126 761 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 26 057 человек. В Италии - 21 067 смертей, в Испании - 18 255 человек, во Франции - 15 729  человек, в Великобритании - 12 107 человек. По всему миру 493 805 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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