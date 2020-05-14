Коронавирус - карта распространения 14 мая
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 14 мая 2020 в мире инфицированы 4 348 308 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 14 мая, десятка лидеров
- 1 390 764 США
- 242 271 Россия
- 230 985 Испания
- 228 691 Великобритания
- 222 104 Италия
- 190 137 Бразилия
- 178 184 Франция
- 174 098 Германия
- 143 114 Турция
- 112 725 Иран
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
297 232 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 84 136 человек. В Великобритании - 33 264 человека, в Италии - 31 106 смертей, в Испании - 27 104 человека, во Франции - 27 077 человек. По всему миру 1 551 911 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.