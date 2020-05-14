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Коронавирус - карта распространения 14 мая

11:07, 14 мая 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 14 мая 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 14 мая 2020 в мире инфицированы 4 348 308 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 14 мая, десятка лидеров

  • 1 390 764 США
  • 242 271 Россия
  • 230 985 Испания
  • 228 691 Великобритания
  • 222 104 Италия
  • 190 137 Бразилия
  • 178 184 Франция
  • 174 098 Германия
  • 143 114 Турция
  • 112 725 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

297 232 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 84 136 человек. В Великобритании - 33 264 человека, в Италии - 31 106 смертей, в Испании - 27 104 человека, во Франции - 27 077 человек. По всему миру 1 551 911 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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