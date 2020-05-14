Коронавирус - карта распространения 14 мая

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 14 мая 2020 в мире инфицированы 4 348 308 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 14 мая, десятка лидеров

1 390 764 США

242 271 Россия

230 985 Испания

228 691 Великобритания

222 104 Италия

190 137 Бразилия

178 184 Франция

174 098 Германия

143 114 Турция

112 725 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

297 232 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 84 136 человек. В Великобритании - 33 264 человека, в Италии - 31 106 смертей, в Испании - 27 104 человека, во Франции - 27 077 человек. По всему миру 1 551 911 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.