Коронавирус - карта распространения 14 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 14 апреля 2020 в мире инфицированы 1 921 369 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 14 апреля, десятка лидеров

582 594 США

170 099 Испания

159 516 Италия

137 877 Франция

130 072 Германия

89 571 Великобритания

83 302 Китай

73 303 Иран

61 049 Турция

30 589 Бельгия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

119 766 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 23 649 человек. В Италии - 20 465 смертей, в Испании - 17 756 человек, во Франции - 14 967 человек, в Великобритании - 11 329 человек. По всему миру 457 549 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.