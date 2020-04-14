Коронавирус - карта распространения 14 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 14 апреля 2020 в мире инфицированы 1 921 369 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 14 апреля, десятка лидеров
- 582 594 США
- 170 099 Испания
- 159 516 Италия
- 137 877 Франция
- 130 072 Германия
- 89 571 Великобритания
- 83 302 Китай
- 73 303 Иран
- 61 049 Турция
- 30 589 Бельгия
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
119 766 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 23 649 человек. В Италии - 20 465 смертей, в Испании - 17 756 человек, во Франции - 14 967 человек, в Великобритании - 11 329 человек. По всему миру 457 549 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.