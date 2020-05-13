Коронавирус - карта распространения 13 мая
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 13 мая 2020 в мире инфицированы 4 262 799 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 13 мая, десятка лидеров
- 1 369 964 США
- 232 243 Россия
- 228 030 Испания
- 227 741 Великобритания
- 221 216 Италия
- 178 349 Франция
- 178 214 Бразилия
- 173 171 Германия
- 141 475 Турция
- 110 767 Иран
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
291 981 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 82 387 человек. В Великобритании - 32 769 человек, в Италии - 30 911 смертей, во Франции - 26 994 человека, в Испании - 26 920 человек. По всему миру 1 493 661 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.