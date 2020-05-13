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Коронавирус - карта распространения 13 мая

10:39, 13 мая 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 13 мая 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 13 мая 2020 в мире инфицированы 4 262 799 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 13 мая, десятка лидеров

  • 1 369 964 США
  • 232 243 Россия
  • 228 030 Испания
  • 227 741 Великобритания
  • 221 216 Италия
  • 178 349 Франция
  • 178 214 Бразилия
  • 173 171 Германия
  • 141 475 Турция
  • 110 767 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

291 981 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 82 387 человек. В Великобритании - 32 769 человек, в Италии - 30 911 смертей, во Франции - 26 994 человека, в Испании - 26 920 человек. По всему миру 1 493 661 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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