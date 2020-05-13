Коронавирус - карта распространения 13 мая

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 13 мая 2020 в мире инфицированы 4 262 799 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 13 мая, десятка лидеров

1 369 964 США

232 243 Россия

228 030 Испания

227 741 Великобритания

221 216 Италия

178 349 Франция

178 214 Бразилия

173 171 Германия

141 475 Турция

110 767 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

291 981 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 82 387 человек. В Великобритании - 32 769 человек, в Италии - 30 911 смертей, во Франции - 26 994 человека, в Испании - 26 920 человек. По всему миру 1 493 661 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.