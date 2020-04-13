Коронавирус - карта распространения 13 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 13 апреля 2020 в мире инфицированы 1 850 966 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 13 апреля, десятка лидеров

557 590 США

166 831 Испания

156 363 Италия

133 670 Франция

127 854 Германия

85 208 Великобритания

83 135 Китай

71 686 Иран

56 956 Турция

29 647 Бельгия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

114 269 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 22 109 людини. В Италии - 19 899 смертей, в Испании - 17 209 человек, во Франции - 14 393 человека, в Великобритании - 10 612 человек. По всему миру 434 703 человека выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.