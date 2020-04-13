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Коронавирус - карта распространения 13 апреля

10:47, 13 апреля 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 13 апреля 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 13 апреля 2020 в мире инфицированы 1 850 966 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 13 апреля, десятка лидеров

  • 557 590 США
  • 166 831 Испания
  • 156 363 Италия
  • 133 670 Франция
  • 127 854 Германия
  • 85 208 Великобритания
  • 83 135 Китай
  • 71 686  Иран
  • 56 956 Турция
  • 29 647 Бельгия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

114 269 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 22 109 людини. В Италии - 19 899 смертей, в Испании - 17 209 человек, во Франции - 14 393 человека, в Великобритании - 10 612 человек. По всему миру 434 703 человека выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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