Коронавирус - карта распространения 13 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 13 апреля 2020 в мире инфицированы 1 850 966 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 13 апреля, десятка лидеров
- 557 590 США
- 166 831 Испания
- 156 363 Италия
- 133 670 Франция
- 127 854 Германия
- 85 208 Великобритания
- 83 135 Китай
- 71 686 Иран
- 56 956 Турция
- 29 647 Бельгия
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
114 269 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 22 109 людини. В Италии - 19 899 смертей, в Испании - 17 209 человек, во Франции - 14 393 человека, в Великобритании - 10 612 человек. По всему миру 434 703 человека выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.