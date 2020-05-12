Коронавирус - карта распространения 12 мая

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 12 мая 2020 в мире инфицированы 4 178 156 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 12 мая, десятка лидеров

1 347 936 США

227 436 Испания

221 344 Россия

224 332 Великобритания

219 814 Италия

177 547 Франция

172 576 Германия

169 594 Бразилия

139 771 Турция

109 286 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

286 353 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 80 684 человека. В Великобритании - 32 141 человек, в Италии - 30 739 смертей, в Испании - 26 744 человека, во Франции - 26 646 человек. По всему миру 1 458 337 человека выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.