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Коронавирус - карта распространения 12 мая

10:41, 12 мая 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 12 мая 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 12 мая 2020 в мире инфицированы 4 178 156 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 12 мая, десятка лидеров

  • 1 347 936 США
  • 227 436 Испания
  • 221 344 Россия
  • 224 332 Великобритания
  • 219 814 Италия
  • 177 547 Франция
  • 172 576 Германия
  • 169 594 Бразилия
  • 139 771 Турция
  • 109 286 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

286 353 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 80 684 человека. В Великобритании - 32 141 человек, в Италии - 30 739 смертей, в Испании - 26 744 человека, во Франции - 26 646 человек. По всему миру 1 458 337 человека выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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