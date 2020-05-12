Коронавирус - карта распространения 12 мая
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 12 мая 2020 в мире инфицированы 4 178 156 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 12 мая, десятка лидеров
- 1 347 936 США
- 227 436 Испания
- 221 344 Россия
- 224 332 Великобритания
- 219 814 Италия
- 177 547 Франция
- 172 576 Германия
- 169 594 Бразилия
- 139 771 Турция
- 109 286 Иран
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
286 353 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 80 684 человека. В Великобритании - 32 141 человек, в Италии - 30 739 смертей, в Испании - 26 744 человека, во Франции - 26 646 человек. По всему миру 1 458 337 человека выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.