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Коронавирус - карта распространения 11 мая

13:43, 11 мая 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 11 мая 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 11 мая 2020 в мире инфицированы 4 118 783 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 11 мая, десятка лидеров

  • 1 329 799 США
  • 224 350 Испания
  • 221 344 Россия
  • 220 449 Великобритания
  • 219 070 Италия
  • 177 094 Франция
  • 171 879 Германия
  • 162 699 Бразилия
  • 138 657 Турция
  • 107 603 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

282 947 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 79 528 человека. В Великобритании - 31 930 человека, в Италии - 30 560 смерть, в Испании - 26 621 человек, во Франции - 26 383 человек. По всему миру 1 418 656 человека выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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