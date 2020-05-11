Коронавирус - карта распространения 11 мая

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 11 мая 2020 в мире инфицированы 4 118 783 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 11 мая, десятка лидеров

1 329 799 США

224 350 Испания

221 344 Россия

220 449 Великобритания

219 070 Италия

177 094 Франция

171 879 Германия

162 699 Бразилия

138 657 Турция

107 603 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

282 947 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 79 528 человека. В Великобритании - 31 930 человека, в Италии - 30 560 смерть, в Испании - 26 621 человек, во Франции - 26 383 человек. По всему миру 1 418 656 человека выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.