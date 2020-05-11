Коронавирус - карта распространения 11 мая
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 11 мая 2020 в мире инфицированы 4 118 783 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 11 мая, десятка лидеров
- 1 329 799 США
- 224 350 Испания
- 221 344 Россия
- 220 449 Великобритания
- 219 070 Италия
- 177 094 Франция
- 171 879 Германия
- 162 699 Бразилия
- 138 657 Турция
- 107 603 Иран
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
282 947 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 79 528 человека. В Великобритании - 31 930 человека, в Италии - 30 560 смерть, в Испании - 26 621 человек, во Франции - 26 383 человек. По всему миру 1 418 656 человека выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.