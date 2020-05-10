Коронавирус - карта распространения 10 мая

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 10 мая 2020 в мире инфицированы 4 044 198 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 10 мая, десятка лидеров

1 309 541 США

223 578 Испания

218 268 Италия

216 526 Великобритания

209 688 Россия

176 782 Франция

171 324 Германия

156 061 Бразилия

137 115 Турция

106 220 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

279 609 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 78 794 человека. В Великобритании - 31 662 человека, в Италии - 30 201 смерть, в Испании - 30 395 человек, во Франции - 26 478 человек. По всему миру 1 382 428 человека выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.