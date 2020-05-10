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Коронавирус - карта распространения 10 мая

15:41, 10 мая 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 10 мая 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 10 мая 2020 в мире инфицированы 4 044 198 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 10 мая, десятка лидеров

  • 1 309 541 США
  • 223 578 Испания
  • 218 268 Италия
  • 216 526 Великобритания
  • 209 688 Россия
  • 176 782 Франция
  • 171 324 Германия
  • 156 061 Бразилия
  • 137 115 Турция
  • 106 220 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

279 609 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 78 794 человека. В Великобритании - 31 662 человека, в Италии - 30 201 смерть, в Испании - 30 395 человек, во Франции - 26 478 человек. По всему миру 1 382 428 человека выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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