Коронавирус - карта распространения 10 мая
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 10 мая 2020 в мире инфицированы 4 044 198 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 10 мая, десятка лидеров
- 1 309 541 США
- 223 578 Испания
- 218 268 Италия
- 216 526 Великобритания
- 209 688 Россия
- 176 782 Франция
- 171 324 Германия
- 156 061 Бразилия
- 137 115 Турция
- 106 220 Иран
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
279 609 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 78 794 человека. В Великобритании - 31 662 человека, в Италии - 30 201 смерть, в Испании - 30 395 человек, во Франции - 26 478 человек. По всему миру 1 382 428 человека выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.