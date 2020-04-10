Коронавирус - карта распространения 10 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 10 апреля 2020 в мире инфицированы 1 602 885 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 10 апреля, десятка лидеров

466 299 США

153 222 Испания

143 626 Италия

118 785 Франция

118 235 Германия

82 924 Китай

66 220 Иран

65 872 Великобритания

42 282 Турция

24 983 Бельгия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

95 745 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 18 279 смертей. В США умерли 16 686 человек, в Испании - 15 447 человека, , во Франции - 12 210 человек, в Великобритании - 7 978 человек. По всему миру 355 514 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.