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Коронавирус - карта распространения 10 апреля

10:41, 10 апреля 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 10 апреля 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 10 апреля 2020 в мире инфицированы 1 602 885 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 10 апреля, десятка лидеров

  • 466 299 США
  • 153 222 Испания
  • 143 626 Италия
  • 118 785 Франция
  • 118 235 Германия
  • 82 924 Китай
  • 66 220  Иран
  • 65 872 Великобритания
  • 42 282 Турция
  • 24 983 Бельгия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

95 745 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 18 279 смертей. В США умерли 16 686 человек, в Испании - 15 447 человека, , во Франции - 12 210 человек, в Великобритании - 7 978 человек. По всему миру 355 514 человек выздоровели. 

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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