Коронавирус - карта распространения 10 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 10 апреля 2020 в мире инфицированы 1 602 885 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 10 апреля, десятка лидеров
- 466 299 США
- 153 222 Испания
- 143 626 Италия
- 118 785 Франция
- 118 235 Германия
- 82 924 Китай
- 66 220 Иран
- 65 872 Великобритания
- 42 282 Турция
- 24 983 Бельгия
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
95 745 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 18 279 смертей. В США умерли 16 686 человек, в Испании - 15 447 человека, , во Франции - 12 210 человек, в Великобритании - 7 978 человек. По всему миру 355 514 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.