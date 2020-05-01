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Коронавирус - карта распространения 1 мая

13:25, 01 мая 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 1 мая 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 1 мая 2020 в мире инфицированы 3 269 667 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 1 мая, десятка лидеров

  • 1 070 032 США
  • 213 435 Испания
  • 205 463 Италия
  • 172 481 Великобритания
  • 167 299 Франция
  • 163 009 Германия
  • 120 204 Турция
  • 114 431 Россия
  • 94 640 Иран
  • 87 187 Бразилия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

233 688 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 63 019 человек. В Италии - 27 967 смертей, в Великобритании - 26 771 человек, в Испании - 24 543 человека, во Франции - 24 376 человек. По всему миру 1 021 185 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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