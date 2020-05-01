Коронавирус - карта распространения 1 мая
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 1 мая 2020 в мире инфицированы 3 269 667 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 1 мая, десятка лидеров
- 1 070 032 США
- 213 435 Испания
- 205 463 Италия
- 172 481 Великобритания
- 167 299 Франция
- 163 009 Германия
- 120 204 Турция
- 114 431 Россия
- 94 640 Иран
- 87 187 Бразилия
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
233 688 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 63 019 человек. В Италии - 27 967 смертей, в Великобритании - 26 771 человек, в Испании - 24 543 человека, во Франции - 24 376 человек. По всему миру 1 021 185 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.