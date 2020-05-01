Коронавирус - карта распространения 1 мая

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 1 мая 2020 в мире инфицированы 3 269 667 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 1 мая, десятка лидеров

1 070 032 США

213 435 Испания

205 463 Италия

172 481 Великобритания

167 299 Франция

163 009 Германия

120 204 Турция

114 431 Россия

94 640 Иран

87 187 Бразилия

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

233 688 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 63 019 человек. В Италии - 27 967 смертей, в Великобритании - 26 771 человек, в Испании - 24 543 человека, во Франции - 24 376 человек. По всему миру 1 021 185 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.