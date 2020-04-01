Коронавирус - карта распространения 1 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 1 апреля 2020 в мире инфицированы 860 793 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 1 апреля, десятка лидеров

189 633 США

105 792 Италия

95 923 Испания

82 301 Китай

71 808 Германия

52 836 Франция

44 605 Иран

25 481 Великобритания

16 605 Швейцария

13 531 Туреччина

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

42 354 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 12 428 смертей. В Испании умерло 8 464 человека, в Испании - 3 528 человека, тогда как бывший лидер антирейтинга Китай опустился на четвертое место - 3 310. По всему миру 178 378 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.