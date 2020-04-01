Коронавирус - карта распространения 1 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 1 апреля 2020 в мире инфицированы 860 793 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 1 апреля, десятка лидеров
- 189 633 США
- 105 792 Италия
- 95 923 Испания
- 82 301 Китай
- 71 808 Германия
- 52 836 Франция
- 44 605 Иран
- 25 481 Великобритания
- 16 605 Швейцария
- 13 531 Туреччина
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
42 354 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 12 428 смертей. В Испании умерло 8 464 человека, в Испании - 3 528 человека, тогда как бывший лидер антирейтинга Китай опустился на четвертое место - 3 310. По всему миру 178 378 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.