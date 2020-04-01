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Коронавирус - карта распространения 1 апреля

11:03, 01 апреля 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 1 апреля 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 1 апреля 2020 в мире инфицированы 860 793 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 1 апреля, десятка лидеров

  • 189 633 США
  • 105 792 Италия
  • 95 923 Испания
  • 82 301 Китай
  • 71 808 Германия
  • 52 836 Франция
  • 44 605 Иран
  • 25 481 Великобритания
  • 16 605 Швейцария
  • 13 531 Туреччина

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

42 354 человек погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 12 428 смертей. В Испании умерло 8 464 человека, в Испании - 3 528 человека, тогда как бывший лидер антирейтинга Китай опустился на четвертое место - 3 310. По всему миру 178 378 человек выздоровели. 

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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