В Индии казнили четырех человек, изнасиловавших студентку в 2012 году

Они были приговорены к повешению в сентябре 2013 года.

В индийской тюрьме Тихар повесили четырех фигурантов дела об изнасиловании 23-летней студентки Джоти Сингх в 2012 году. Из-за широкого общественного резонанса по этому делу в стране ужесточили наказание за изнасилование.

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Мукеш Сингх, Акшай Такур, Паван Гупта и Винай Шарма были приговорены к повешению в сентябре 2013 года. Еще один фигурант дела был найден повешенным в тюрьме в 2013 году, а шестому участнику изнасилования было 14 лет, из-за чего его приговорили к трем годам лишения свободы.

В СМИ судебный процесс назвали «дело Нирбхайи». Изначально не было известно имя пострадавшей, ее называли Нирбхайи (бесстрашная). Из-за гибели девушки проходили массовые демонстрации, в том числе со столкновениями с полицией.