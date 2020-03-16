Из-за коронавируса Россия до1 мая ограничивает въезд иностранцам

Ограничение не коснется дипломатов и членов официальных делегаций, экипажей судов, поездов международного сообщения и пр.

Из-за коронавируса Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев и лиц без гражданства.

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Как сообщается на сайте Кабинета министров РФ, соответствующее решение было принято по итогам телефонных переговоров премьер-министра РФ Михаила Мишустина с главами правительств ряда стран СНГ.

Так, с 18 марта до 1 мая в РФ временно ограничат въезд иностранных граждан и лиц без гражданства.

Отмечается, что ограничение на въезд не будет применяться в отношении сотрудников диппредставительств и консульских учреждений в РФ, водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, а также лиц, постоянно проживающих на территории РФ, и лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.