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В Аргентине тонны крови затопили улицу (видео)

11:45, 12 марта 2020
Мир
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На улицу вылилось 500 тыс. литров крови / Фото: скриншот

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Одна из улиц превратилась в "море крови" после того, как резервуар скотобойни лопнул, и его содержимое потекло через город, передает Unilad.

Как сообщается, инцидент произошел на скотобойне, принадлежащей Ганадере Сан Роке, в городе Морон, в восточной аргентинской провинции Буэнос-Айрес.

Резервуар был заполнен 500 000 литров крови животных. Местные жители сообщили, что после произошедшего на улице остался невыносимое зловоние. Пожарные смыли кровь с улицы, но запах все равно не исчез.

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