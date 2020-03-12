В Аргентине тонны крови затопили улицу (видео)

На одной из скотобоен лопнул резервуар с кровью, содержимое вылилось на улицу.

В Аргентинском городе Морон в результате ЧП тонны крови животных вылились просто на улицу.

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Одна из улиц превратилась в "море крови" после того, как резервуар скотобойни лопнул, и его содержимое потекло через город, передает Unilad.

Как сообщается, инцидент произошел на скотобойне, принадлежащей Ганадере Сан Роке, в городе Морон, в восточной аргентинской провинции Буэнос-Айрес.

Резервуар был заполнен 500 000 литров крови животных. Местные жители сообщили, что после произошедшего на улице остался невыносимое зловоние. Пожарные смыли кровь с улицы, но запах все равно не исчез.