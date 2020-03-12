В Аргентине тонны крови затопили улицу (видео)
11:45, 12 марта 2020Мир
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На одной из скотобоен лопнул резервуар с кровью, содержимое вылилось на улицу.
На улицу вылилось 500 тыс. литров крови / Фото: скриншот
В Аргентинском городе Морон в результате ЧП тонны крови животных вылились просто на улицу.
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Одна из улиц превратилась в "море крови" после того, как резервуар скотобойни лопнул, и его содержимое потекло через город, передает Unilad.
Как сообщается, инцидент произошел на скотобойне, принадлежащей Ганадере Сан Роке, в городе Морон, в восточной аргентинской провинции Буэнос-Айрес.
Резервуар был заполнен 500 000 литров крови животных. Местные жители сообщили, что после произошедшего на улице остался невыносимое зловоние. Пожарные смыли кровь с улицы, но запах все равно не исчез.
В Аргентине улицу затопило кровью животных
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