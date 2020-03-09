Россия перевозит на территорию ОРДЛО украинца с симптомами коронавируса - разведка

Мужчина является украинским гражданином, но незаконно получил российский паспорт.

В ближайшее время из российского города Новошахтинск ожидается передислокация в одну из больниц на территории временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей мужчины, который недавно вернулся из Китая и имеет симптомы коронавируса COVID-19.

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Как сообщает штаб операции Объединенных сил со ссылкой на данные разведки, мужчина будет переведен через неконтролируемый участок российско-украинской границы в районе пункта пропуска «Должанский».

По данным разведки, этот мужчина является украинским гражданином, но вопреки законодательству Украины незаконно получил российский паспорт. Поскольку он имеет место регистрации на территории ОРДЛО, россияне решили как можно скорее доставить его на оккупированную территорию, а не лечить в своих медицинских учреждениях.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на утро 9 марта в мире зарегистрирован 110 тыс. 041 случай заболевания коронавирусом COVID-19, из них 3 тыс. 825 закончились смертью, в то время как 62 тыс. 053 (56,4%) человека выздоровели.

За пределами Китая зафиксировано 29 тыс. 137 случаев в 100 странах. В Украине пока зарегистрирован только один лабораторно подтвержденный случай COVID-19.