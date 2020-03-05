Эрдоган и Путин договорились о перемирии в Сирии

Перемирие вступит в силу после 00:00 6 марта.

Президенты Турции и России по итогам двусторонней встречи в Москве договорились о режиме прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, оно вступит в силу после 00:00 6 марта.

Об этом Реждеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин заявили во время совместной пресс-конференции по результатам переговоров. Президенты и их группы переговорщиков вели переговоры в течение почти семи часов, сообщает Громадське.

Путин сначала отметил обострение напряженности в Сирии в течение последних нескольких месяцев, возложив ответственность за это на сирийские «бандформирования». По его словам, российская авиабаза «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия с начала года подверглась нападению 11 раз.

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Президент РФ также выразил соболезнования семьям погибших турецких солдат.

«Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами. Но каждый раз в критический момент, опираясь на достигнутый уровень наших двусторонних отношений, нам всегда удавалось найти общие точки соприкосновения и находить решения проблем. Так произошло и в этот раз», - сказал Путин.

В свою очередь, Эрдоган напомнил о тяжелом гуманитарном положении в Сирии в результате вооруженного обострения.

«По последним данным, у нашей границы сейчас находятся 1,5 миллиона человек. Это лишило регион (Идлиб) населения и, очевидно, поставило Турцию в сложное положение», - отметил президент.

Эрдоган также сообщил, что проведет встречу высокого уровня с Путиным в ближайшее время.

«Сегодняшние переговоры ... являются выражением нашего желания достичь полного урегулирования войны в Сирии ... Сегодня (5 марта) после полуночи вступит в силу немедленное прекращение огня», - добавил президент Турции.