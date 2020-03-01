Лувр закрыли из-за распространения коронавируса

Дирекция Лувра проводит совещание со специалистами в связи с угрозой эпидемии коронавируса во Франции.

Открытие Лувра сегодня утром, 1 марта, перенесли на неопределенный срок.

Об этом сообщает пресс-служба музея в Twitter.

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По словам представителя музея, дирекция Лувра проводит совещание со специалистами в связи с угрозой эпидемии коронавируса во Франции.

"Информационное совещание о состоянии здоровья, связанное с мерами профилактики коронавируса в соответствии с инструкциями министров, направленными компетентными органами, переносит открытие Лувра. Сейчас музей не может открыться", - говорится в сообщении.

Ранее во Франции власть из-заз распространения коронавируса запретила все мероприятия в закрытых помещениях с количеством участников более 5 тысяч.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 28 февраля в связи с распространением коронавируса в Европе повысила оценку риска его распространения на глобальном уровне до "очень высокого".