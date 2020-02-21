Бывшего советника Трампа осудили до почти 3,5 лет заключения

Роджера Стоуна ранее признали виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования относительно вмешательства России в выборы в США 2016 года.

Суд в США в четверг, 20 февраля, приговорил к трем годам и четырем месяцам тюрьмы бывшего советника президента США Дональда Трампа Роджера Стоуна.

Ранее он был признан виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования относительно вмешательства России в выборы в США 2016 года, пишет DW.

Ложь и агрессивность Стоуна представляют угрозу американской демократии, заявила во время оглашения приговора судья Эми Берман Джексон.

"Он не был привлечен к уголовной ответственности, как некоторые критикуют, за поддержку президента. Его привлекли к уголовной ответственности за укрывательство президента", - заявила она.

Она также подчеркнула, что Стоун угрожал суду и пытался запугать его. "Это - недопустимо", - отметила судья.

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Сам обвиняемый ничего не сказал во время судебного заседания.

Дональд Трамп считает обвинения своему бывшему советнику несправедливым.

"Они говорят, что Роджер Стоун лгал Конгрессу. Я понимаю, но так же сделал (экс-директор ФБР Джеймс, - ред.) Коми (и он также слил секретную информацию, за которую почти все, кроме Хиллари Клинтон, попали в тюрьму на длительное время), и так сделал (экс-замдиректора Федерального бюро расследований, - ред.) Эндрю Маккейб, который также лгал ФБР! Справедливость?", - написал президент США в Twitter.

Напомним, в ноябре прошлого года жюри присяжных признало Стоуна виновным по всем семи предъявленным ему пунктам обвинения, которые касаются ложных показаний Конгрессу, запугиванию свидетеля и препятствованию расследованию. Прокуратура также представила доказательства того, что Стоун пытался получить информацию от основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа относительно электронных писем экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Сам Стоун отрицал обвинения в свой адрес.