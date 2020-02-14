Скандальный "мюнхенский план" исчез из сайта конференции

12 шагов для достижения мира на Донбассе сегодня выдвинули на Мюнхенской конференции по соавторству с Россией.

Из сайта Мюнхенской конференции уже удалили план, в котором шла речь о 12 шагах для достижения мира на Донбассе. Документ уже раскритиковали США из-за его антиукраинской позиции.

Об этом сообщает Европейская правда.

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Также сайт конференции убрал сообщение, в котором указывал, что данный документ был разработан по соавторству с Мюнхенской безопасностной конференции и поддержан ею.

Никаких сообщений с объяснением этих действий пока нет.

Как сообщал УНИАН, 12 шагов для достижения мира на Донбассе сегодня выдвинули на Мюнхенской конференции. В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все трое, по данным СМИ, известны в экспертном сообществе как те, кто тяготеет к сотрудничеству с РФ и к учету интересов России.

Кроме того, руководитель конференции Вольфган Ишингер заявил, что Запад должен сотрудничать с Россией, несмотря на многочисленные нарушения со стороны Кремля международного права.