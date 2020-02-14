Путин намекает на присоединение Белоруссии к России – Лукашенко

Лукашенко добавил, что такого не хотят ни белорусы, ни россияне.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин намекает на полную интеграцию двух стран в обмен на единый тариф на энергоносители.

Об этом он заявил на встрече с рабочими, передает БЕЛТА.

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Лукашенко утверждает, что на переговорах с Россией всегда требует равных условий.

«Ничего лишнего не требуем. Но нам говорят: мы – разные страны, намек на то, что надо, чтобы мы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: «Давайте включим Беларусь в состав России», – сказал Лукашенко.

Лукашенко добавил, что такого не хотят ни белорусы, ни россияне.

«Вот вы не антироссийские люди, а нормальные белорусы, которые уважают россиян. Но задав вам вопрос, хотите ли вы такого объединения, чтобы Беларусь вошла в состав России, 120% скажут «нет». И самое удивительное, что россияне мне пишут письма: «Ни в коем случае не входите в состав России». Но кому-то там хочется, чтобы мы были одной страной, тогда будут единые цены», – отметил белорусский лидер.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко заявил, что во время закрытых переговоров с президентом России Владимиром Путиным 7 февраля в Сочи им удалось обсудить много вопросов.