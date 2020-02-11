"Отвлечься и справиться со скукой": пассажирам зараженного коронавирусом лайнера предложили бесплатный доступ к порно

Чтобы получить доступ, пассажирам необходимо выслать сотрудникам порносайта туристические документы по электронной почте.

Сайт CamSoda решил бесплатно открыть доступ к видеочатам с порно пассажирам, застрявшим на зараженном китайским коронавирусом круизном лайнере Diamond Princess.

Об этом сообщает Fox News.

Вебкамеры предложили всем находящимся на борту изолированного в Японии судна Diamond Princess. По словам заместителя руководителя сайта Дэрена Паркера (Daryn Parker), эту акцию устроили «в попытке отвлечь пассажиров и членов экипажа от коронавируса и помочь справиться со скукой».

Чтобы получить доступ, пассажирам необходимо выслать сотрудникам CamSoda туристические документы по электронной почте. Однако руководство перевозчика еще не дало ответа на предложение компании.

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Как сообщал УНИАН, по данным украинского МИД, на судне Diamond Princess находится 25 граждан Украины - все члены экипажа. Всего на судне 3 тыс. 700 человек из 56 стран мира, из которых 2 тыс. 700 - пассажиры.

С 4 февраля по приказу Минздрава Японии после выявления больного, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция 2019-nCoV, лайнер стоит на карантине. Врачи обследуют пассажиров и членов экипажа. Карантин продлится до 19 февраля.

9 февраля стало известно, что на круизном судне обнаружен инфицированный коронавирусом украинец. По данным МИД, он будет находиться в японской больнице минимум две недели.

10 февраля стало известно о еще одном инфицированного украинце.