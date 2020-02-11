В Ирландии состоится первое бракосочетание лесбиянок

Девушки познакомились 6 лет назад, из которых пять лет были невестами.

26-летняя Робин ПИплс из Белфаста и 27-летняя Шарни Эдвардс из Брайтона войдут в историю Северной Ирландии: они станут первой однополой парой, которая вступит в брак в этом регионе.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Time.

Девушки познакомились 6 лет назад, из которых пять лет были невестами.

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Робин сделала предложение свои партнерше в мае 2015 года во время романтической поездки в Париж.

«Вероятно, за пол года (до поездки — ред.) я начала думать о том, когда и где и как это делать», — рассказывает Пиплс.

Ее партнерша не имела представления, что уже к концу их отпуска станет невестой.

«У Робин был замок с нашей юбилейной датой. Она попросила меня повесить его на один из мостов, и когда я вернулась, она опустилась на колено и сделал мне предложение», — вспоминает Шарни.

Почти пять лет супруги готовились к свадьбе. Она состоится в Карикфергусе, городке близ Белфаста.

«Мы так взволнованы, мы в восторге и просто не можем теперь ждать», — говорит Эдвардс, добавляя, что обе невесты планируют надеть свадебные платья.

Будущее супруги планируют после свадьбы отправиться в двухнедельное путешествие на Кипр, а в перспективе девушки планируют завести детей.

Robyn Peoples and Sharni Edwards are set to become the first same-sex couple married in Northern Ireland pic.twitter.com/7oXWfZRr84 — BBC News NI (@BBCNewsNI) February 5, 2020

Свадьба состоится сегодня, 11 февраля. Ранее в Северной Ирландии вступил в силу закон о легализации однополых браков. Этот закон уравнивает Северную Ирландию с Англией, Шотландией и Уэльсом, где однополые браки были законными с 2014 года.