На парламентских выборах в Азербайджане победила президентская партия

Из 125 мест в парламенте 69 получит "Ени Азербайджан", 41 - номинально независимые кандидаты.

В Азербайджане на внеочередных парламентских выборах в воскресенье победу одержала правящая партия "Ени Азербайджан", возглавляемая президентом Ильхамом Алиевым.

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Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного AJFAssociates Inc. (США) и Лигой защиты трудовых прав граждан, сообщает Media.Az. В частности, из 125 мест в парламенте 69 получит "Ени Азербайджан", 41 - номинально независимые кандидаты, большинство из которых поддерживает политику правящей партии. Оставшиеся места распределены среди остальных политических сил.

Единственный оппозиционный кандидат, который может получить место в новом парламенте – Эркин Гадирли из "Республиканской Альтернативы".

На 125 мест в парламенте претендовали 1 тыс. 314 кандидатов. 19 политических партий выдвинули кандидатуры 246 человек, 1057 были зарегистрированы в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами.

2 декабря парламент Азербайджана принял обращение к президенту страны с предложением о самороспуске и проведении в стране внеочередных парламентских выборов.