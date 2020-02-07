Звезды PornHub впервые выступят на Неделе высокой моды

Среди актрис PornHub в модном показе примут участие Аса Акира, Марика Хейз и Джейд Куш.

Звезды известного порносайта PornHub впервые примут участие в показах на Неделе высокой моды в Нью-Йорке в поддержку женщин.

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Об этом сообщает Six Page.

В частности, среди актрис PornHub в модном показе примут участие Аса Акира, Марика Хейз и Джейд Куш. Они пройдут по подиуму в рамках показа берлинского бренда Namilia.

Создатели бренда Нан Ли и Эмилия Пфол назвали коллекцию Herotica и пояснили, что пригласили специальных участниц, чтобы заявить о правах женщин.

«Вселенная сексуального удовольствия ограничилась несколькими скучными и шовинистскими сюжетами, цель которых - ублажать мужчин», - заявил Нан Ли.

Как сообщал УНИАН, самая популярная порноактриса 2017 и 2018 года, а также самая просматриваемая порноактриса 2019 года на Pornhub Райли Рид рассказала о проблемах в отношениях с семьей и страхе перед будущим из-за своей карьеры.